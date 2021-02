Browning Buck Mark Plus Vision Ufx, la pistola semiautomatica in tre versioni

La Browning Buck Mark Plus Vision Ufx è una pistola semiautomatica .22 LR disponibile in tre diverse varianti.

Nera, rossa, blu: la triplice finitura permette alla Buck Mark Plus Vision Ufx, pistola semiautomatica rilanciata da Browning nel 2021, di declinarsi in tre varianti. Il manicotto in alluminio intorno alla canna Vision in acciaio (15 centimetri, filettatura ½”-28 TPI) regala all’arma un design dinamico e riduce il peso complessivo giù fino a 765 grammi. Browning ha optato poi per fusto in acciaio, guancette in gomma sovrastampata, grilletto placcato in oro e caricatore monofilare da dieci colpi.

L’arma (251 millimetri la lunghezza totale) si completa con freno di bocca rimovibile, mira frontale Truglo in fibra ottica, tacca di mira regolabile Pro Target e slitta Picatinny per l’installazione del punto rosso. 740 dollari il prezzo sul mercato internazionale.

1 di 3

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi sul portale web di Armi Magazine.