Cabot Guns annuncia armi da collezione per il suo decimo anniversario

Sono pezzi unici, vere e proprie armi da collezione, quelli che Cabot Guns ha prodotto per il suo decimo compleanno.

Il segnale suonerà alle 10 EST, le 16 in Italia, di mercoledì 31 marzo: Cabot Guns presenterà le proprie armi da collezione, una serie di pezzi unici, con cui festeggia dieci anni di vita. Il marchio fece infatti il proprio esordio alla convention Nra del 2011.

Cominciano a circolare le prime immagini di qualche dettaglio e, su Instagram, il video della Beskar Damascus il cui carrello è inciso in modo da apparire come l’acciaio mandaloriano; l’impugnatura è in legno di sambuco arricchito da frammenti di meteorite sospesi nella resina. Poteva mancare un diamante come mira frontale? Chissà chi se la aggiudicherà, e a che prezzo; e chissà quali altre armi la accompagneranno.

I dettagli delle armi da collezione di Cabot Guns: la gallery fotografica

1 di 6

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.