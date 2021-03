Sig Sauer SigM400 Tread Predator, la nuova carabina semiautomatica

Sviluppata sulla piattaforma AR-15, la SigM400 Tread Predator è la nuova carabina semiautomatica di Sig Sauer.

Negli Stati Uniti avrà una destinazione ben precisa, la caccia ai predatori: in Europa e soprattutto da noi la storia sarà diversa, ma vale comunque la pena di dare un’occhiata alla nuova carabina semiautomatica di Sig Sauer. Sviluppata per ampliare la linea SigM400 Tread, la Predator si distingue per la canna in acciaio da 406 millimetri con copricanna free-float M-Lok, calcio in polimero regolabile (altezza e lop), e soprattutto azione in alluminio con finitura anodizzata Cerakote Elite Jungle. La scelta dei materiali (anche il caricatore da 5 colpi è in polimero) contiene il peso entro i 3.400 grammi.

Calibro 5,56x45mm Nato con controlli ambidestri, la Sig Sauer SigM400 Tread Predator si ferma a 902 millimetri. Nelle prossime settimane Sig Sauer renderà noto il prezzo in dollari.

Sig Sauer M400 Tread Predator: il video di presentazione

