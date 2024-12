Cabot Guns potenzia la Serenity: ecco la Max

La Cabot Guns ha annunciato la Serenity Max, pistola semiautomatica da collezione nelle versioni Government (canna di 127 millimetri) e Commander (canna di 108 millimetri)

La Cabot Guns intende portarla ad «altezze mai raggiunte», e pertanto sarebbe riduttivo considerarla soltanto un upgrade della Serenity: la Serenity Max è infatti una pistola completamente nuova, che dalla capostipite si limita a trarre ispirazione.

L’elemento di maggior comunanza è l’impiego dell’acciaio damasco, forgiato a mano, per il carrello (opzionale la piastra per il red dot Trijicon Rmr); nel nuovo modello esplode il contrasto tra il suo pattern, che deriva da una serie di bagni acidi (l’interno resta comunque liscissimo), e quello delle guancette, in acciaio inossidabile.

Sono due le lunghezze di canna disponibili (eventualmente si può aggiungere la filettatura): 5”, ossia 127 millimetri (versione Government); e 4,25”, ossia 108 millimetri (versione Commander). Il peso di sgancio vale 1.587 grammi; 1.190 quello complessivo dell’arma.

Sia i tempi di consegna (10-12 mesi) sia il prezzo sono quelli di un’arma da collezione fatta a mano: la Serenity Max infatti costa 9.595 dollari. La Cabot Guns ci fa rientrare anche due caricatori bifilari di 17 colpi (si può chiederne anche la versione maggiorata, di 20 colpi) calibro 9×19 mm.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.