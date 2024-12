Luciano Rossi rieletto – con il 97, 69% dei voti – presidente Fitav

Luciano Rossi è stato rieletto presidente Fitav (Federazione italiana tiro a volo). Ha ottenuto 338 voti su 346 aventi diritto (il 97,69%, otto le schede bianche, pari al 2,31%)

“Sono felice” – le prime parole del presidente Fitav, Luciano Rossi – “e ringrazio tutti. Il nostro movimento è coeso e fortemente motivato. Oggi erano presenti il 92% degli aventi diritto al voto e aver ottenuto quasi il 98% del consenso, con voto segreto, mi gratifica e motiva per dare il massimo per la difesa delle nostre società che sono di fronte sempre a tanti ostacoli per operare e per gestire, devono ottemperare a mille adempimenti e superare molte difficoltà, ma uniti andremo avanti.

“Quando sono stato eletto presidente della Issf, la Federazione internazionale di tiro” aggiunge Luciano Rossi “fui ricevuto da Thomas Bach, il presidente del Cio, che mi comunicò che in quel momento eravamo fuori dai Giochi di Los Angeles. Non mi scoraggiai, mi misi a viaggiare, fare riunioni, videoconferenze, a unire forze e persone, alla fine a Los Angeles ci saremo e credo che avremo ancora da fare, gareggiare e, sono sicuro, da vincere ancora. Il nostro sport ha una matrice molto italiana, per i materiali, gli attrezzi, la tecnica, ma anche e soprattutto per lo spirito di noi italiani di trovare forze ed energia per superare le difficoltà e limiti”.

I consiglieri

Rieletto anche il consiglio federale: Ferdinando Rossi (247 voti), Fiorenzo De Rosa (227), Paolo Fiori (215), Adriano Avveduto (214), Fabrizio Forti (211), Emanuela Bonomi Croce (199), Maria Christine Brescacin (186) in quota associazione sportiva. In quota atleti: Roberta Pelosi (voti 30), Roberto Manno (20). In quota tecnici eletto Antonello Campus (18 voti).

