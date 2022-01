Cabot Guns Serenity, una nuova pistola da collezione

La Serenity è la nuova pistola da collezione di Cabot Guns, che l’annuncia ora ma la metterà sul mercato tra fine 2022 e metà 2023.

L’anno scorso fu l’Apocalypse, ora arriva la Serenity: dopo le undici Gun of the month, Cabot Guns saluta il 2022 con un’altra pistola da collezione. E l’auspicio è decisamente chiaro. Ogni caratteristica, dalle linee dolci ai contrasti morbidi alle guancette lisce in acciaio, serve a sottolinearlo; l’unica nota diversa la suonano le incisioni profonde sul carrello, anch’esso in acciaio.

Il design del fusto e il peso dell’acciaio conferiscono all’arma un equilibro che permette al tiratore di controllare agevolmente il rinculo; insieme alla zigrinatura (rombi macchinati) del frontstrap è uno dei segreti che rendono salda l’impugnatura, tanto salda che Cabot Guns assicura un’accuratezza entro il pollice e mezzo (38 millimetri) a 25 iarde, poco meno di 23 metri.

La Cabot Guns sarà disponibile (uscita prevista tra fine 2022 e metà 2023) in due calibri, .45 ACP e 9 mm, e nelle varianti full size o commander, contrassegnate rispettivamente da una canna lunga 127 o 108 millimetri. Del pacchetto fanno parte sicura al pollice e all’impugnatura beavertail, dovetail anteriore, tacca di mira posteriore e due caricatori da otto (.45 ACP) o nove (9 mm) colpi. Serenity, ma non cheap: 8.495 dollari il prezzo al pubblico.

