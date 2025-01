Cambia il metodo di calcolo del ranking Issf

L’Issf sta lavorando a una modifica del metodo con cui si calcola il ranking degli atleti nelle specialità olimpiche di tiro; per il momento restano in vigore le classifiche di fine 2024.

Niente azzeramento il 1° gennaio: il comitato tecnico dell’Issf ha infatti deciso d’accogliere la proposta degli atleti, e di cambiare il metodo di calcolo del ranking mondiale; in attesa che le modifiche diventino ufficiali (s’attende la riunione in programma venerdì 7 e sabato 8 febbraio), restano in vigore le classifiche della fine del 2024.

Da qui in avanti l’Issf ha intenzione d’aggiornarle in modo più regolare, sulla base del calendario delle competizioni; dal prossimo marzo s’attende una comunicazione standard il primo giorno d’ogni mese.

I numeri uno del ranking mondiale

Carabina 10 metri

Uomini : Sheng Lihao (Chn)

: Sheng Lihao (Chn) Donne: Ban Hyojin (Kor)

Carabina 50 metri tre posizioni

Uomini : Liu Yukun (Chn)

: Liu Yukun (Chn) Donne: Chiara Leone (Sui)

Pistola 10 metri

Uomini : Paolo Monna (Ita)

: Paolo Monna (Ita) Donne: Kim Yeji (Kor)

Pistola 25 metri

Uomini : Li Yuehong (Chn)

: Li Yuehong (Chn) Donne: Yang Jiin (Kor)

Skeet

Uomini : Lee Meng Yuan (Tpe)

: Lee Meng Yuan (Tpe) Donne: Austen Jewell Smith (Usa)

Trap

Uomini : James Willett (Aus)

: James Willett (Aus) Donne: Fatima Galvez (Esp)

