Tre calibri in più per la Sig Sauer Cross Sawtooth

Oltre che in .300 Winchester magnum, in azione lunga come il .300 prc e il 7 mm prc, la Sig Sauer Cross Sawtooth è ora disponibile anche in 6,5 mm Creedmoor e .308 Winchester, in azione corta.

Due, 6,5 mm Creedmoor e .308 Winchester, in azione corta; uno, il .300 Winchester magnum, in azione lunga, al fianco del .300 prc e del 7 mm prc già a catalogo: sono dunque tre i nuovi calibri in cui, in collaborazione con la Proof Research che mette a disposizione la canna in acciaio e fibra di carbonio (filettatura 5/ 8 x24), la Sig Sauer (distribuisce Bignami) ha deciso di declinare la carabina bolt-action Cross Sawtooth, con calcio regolabile, copricanna Arca con slot M-Lok, slitta Picatinny di 20 Moa, finitura Cerakote moss green.

Accomunati dal caricatore polimerico da cinque colpi, i due calibri in azione corta sono differenti per la lunghezza della canna: solo 406 millimetri per il .308 Winchester (932 millimetri la massima lunghezza complessiva, 2.995 grammi il peso); 457 e 610 millimetri invece per il 6,5 Creedmoor (rispettivamente 1.008 e 1.161 millimetri la massima lunghezza complessiva, e 2.995 e 3.265 grammi il peso).

Sono sei invece i colpi a disposizione della Sawtooth calibro .300 Winchester magnum, col caricatore in acciaio: la sua canna misura 610 millimetri, cui corrispondono una lunghezza totale di 1.196 millimetri e un peso di 3.310 grammi.

