Campionati italiani di tiro a segno, a 10 metri vincono Sollazzo e (di nuovo) Gambaro

Barbara Gambaro (tris) e Danilo Sollazzo hanno vinto i Campionati italiani di tiro a segno nella carabina ad aria compressa 10 metri.

Danilo Sollazzo nella gara maschile, Barbara Gambaro in quella femminile: nella quarta giornata dei Campionati italiani di tiro a segno in corso a Bologna sono loro due ad aver vinto l’oro nella specialità carabina ad aria compressa sulla distanza di 10 metri.

Per Barbara Gambaro, che nei giorni scorsi aveva già ottenuto il titolo nazionale nella carabina 50 metri sia tre posizioni sia a terra, è il terzo oro di fila: glielo ha consegnato il 250 netto con cui ha staccato Alessandra Luciani (248.2).

Vicecampione del mondo nel 2022, Sollazzo ha chiuso con un punteggio altissimo (250.8), che gli ha consentito di battere Edoardo Bonazzi (250.0) per otto decimali.

Per l’Uits «questa ennesima dimostrazione di forza» dei tiratori più accreditati «apre ottime prospettive per il finale di stagione e l’ultimo appuntamento di Coppa del mondo, in programma a New Delhi dal 13 al 18 ottobre». Considerata la giovanissima età di Sollazzo e Bonazzi, rispettivamente 22 e 21 anni, l’obiettivo non può che essere Los Angeles 2028.

I campioni italiani 2024 – carabina

10 metri

Uomini : Danilo Sollazzo

: Danilo Sollazzo Donne: Barbara Gambaro

50 metri

Tre posizioni master uomini : Lucio Filippini

: Lucio Filippini Tre posizioni master donne : Monica Liuzzi

: Monica Liuzzi A terra juniores donne : Anna Schiavon

: Anna Schiavon A terra juniores uomini: Luca Sbarbati

I campioni italiani 2024 – pistola

10 metri

Allievi : in corso

: in corso Ragazzi: Alice Bruno

25 metri

Automatica juniores uomini : in corso

: in corso Automatica master donne : Monica Montanari

: Monica Montanari Grosso calibro uomini: Donato Carfagno

50 metri

Libera master uomini: Salvatore Improda

