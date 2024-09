La sicura manuale per la Fn Reflex (anche Mrd)

La pistola microcompatta Fn Reflex, anche nella versione optic ready Mrd, ora è disponibile anche con la sicura manuale.

È la stessa mossa effettuata qualche ora fa dalla Springfield Armory sulla Echelon, segno di un’esigenza crescente del mercato: la Fn America ha annunciato di aver introdotto la sicura manuale nella pistola microcompatta Reflex, sia nella versione standard (599 dollari) sia nella Mrd (659 dollari), quella optic ready; calibro 9×19 mm, entrambe sono disponibili con la finitura nera o flat dark earth.

Sin dalla sua introduzione nella primavera 2023 la Reflex ha riscosso un gran successo per via della combinazione tra le dimensioni compattissime (canna di 3,3” ossia 83 millimetri; lunghezza 157 millimetri; peso 520 grammi; soprattutto, lo spessore è pari ad appena un pollice, ossia 25,4 millimetri), la capacità elevata (due i caricatori disponibili, da 11 e 15 colpi calibro 9×19 mm) e la facilità nella gestione, favorita dalla texture puntinata del fusto. Il peso di sgancio del grilletto, in sola azione singola, vale 2.268 grammi.

Chris Johnson, senior product manager del settore pistole della Fn America, segnala che «sin dal lancio nel 2023 il mercato ha apprezzato il grilletto e le dimensioni compatte della Reflex, facilissima da impiegare. L’aggiunta della sicura manuale crea un’opzione in più: alcuni infatti preferiscono poter intervenire su una leva esterna, che aumenta il comfort e la confidenza con la pistola».

