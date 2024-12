Campionato d’inverno, esami di fine anno a Milano

Come ogni anno il Campionato d’inverno, in programma da venerdì 6 a domenica 8 dicembre a Milano, chiude in bellezza una stagione che ha confermato l’accresciuta competitività del tiro a segno azzurro, certificata dalle tre medaglie conquistate ai Giochi olimpici e paralimpici di Parigi e dalle numerose soddisfazioni raccolte dai tiratori italiani nei principali eventi a livello mondiale.

A Milano, nel weekend di Sant’Ambrogio, il poligono della Cagnola mette in palio i nuovi titoli di campione d’inverno per le specialità dell’aria compressa. Un appuntamento di tre giorni che offre ai tiratori di tutte le categorie la possibilità di misurarsi in contest di carabina e pistola dalla distanza dei 10 metri, dai seniores ai master agli atleti paralimpici, dagli juniores agli allievi, dai ragazzi ai giovanissimi che disputeranno la finale nazionale del campionato di categoria.

Il programma

Ad aprire il programma del Campionato d’inverno, venerdì 6 dicembre, saranno i tiratori appartenenti a gruppi sportivi che saranno al via di contest misti, ovvero senza alcuna distinzione di genere. Uomini contro donne e viceversa sin dalle qualifiche e poi nelle finali a otto sul format olimpico. Numerosi i big iscritti, nella carabina gli olimpionici Danilo Dennis Sollazzo (C.S. Carabinieri), Edoardo Bonazzi (G.S. Fiamme Gialle) e Barbara Gambaro (G.S. Fiamme Oro), dovranno guardarsi dagli ambiziosi Lorenzo Bacci (G.S. Fiamme Oro), Martina Ziviani (C.S. Esercito) e Michele Bernardi (G.S. Marina Militare). Nella pistola presenti entrambi i medagliati di Parigi, Federico Nilo Maldini (C.S. Carabinieri) e il numero uno del ranking mondiale Paolo Monna (C.S. Carabinieri), che saranno sfidati dal giovane in rampa di lancio Matteo Mastrovalerio (G.S. Fiamme Gialle) e dalle due azzurre con maggiore esperienza internazionale, Maria Varricchio (G.S. Fiamme Oro) e Sara Costantino (G.S. Fiamme Gialle).

La seconda giornata di sabato 7 dicembre sarà invece dedicata alle competizioni paralimpiche di pistola e carabina. Fari puntati sul bronzo di Parigi 2024, Davide Franceschetti (G.S. Paralimpico della Difesa), e sugli altri atleti presenti nella rassegna olimpica francese, Livia Cecagallina (Tsn Monza), Andrea Liverani (G.S. Fiamme Oro), Pamela Novaglio (Tsn Gardone Val Trompia) e Gianluca Iacus (G.S. Paralimpico della Difesa). Successivamente, il programma prevede le gare di mixed team dedicate ai Tsn nazionali. Domenica 8 dicembre, la giornata conclusiva prevede le qualificazioni dei contest individuali di carabina e pistola sulla distanza dei 60 colpi per ciascuna delle categorie presenti al Campionato d’inverno, con la sola eccezione degli allievi che si confronteranno sui 30 colpi. Da ciascun contest emergeranno otto singoli vincitori, uno per categoria, che si scontreranno in una finale che ha il sapore della sfida generazionale. Completeranno il programma le finali di pistola e carabina riservate ai giovanissimi, dove i più piccoli potranno scegliere se tirare con o senza l’appoggio.

Le parole di Pierluigi Ussorio

“Il Campionato d’inverno da un lato chiude l’anno solare, dall’altro può essere considerato il primo evento di ‘aria compressa’ della nuova stagione”, ha affermato il direttore della preparazione olimpica e paralimpica Pierluigi Ussorio. – “In particolare, ritengo molto importante la giornata di venerdì nel processo di selezione degli atleti che prenderanno parte agli Europei a 10 metri di Osijek che si terranno a inizio marzo”.

