Parigi 2024: Maldini argento, Monna bronzo nella pistola ad aria 10 metri

Finito il digiuno del tiro a segno: a Parigi 2024 la pistola ad aria 10 metri regala all’Italia due medaglie olimpiche.

Si può già dire che andrà meglio rispetto a Tokyo 2020 (in realtà 2021), edizione dei Giochi in cui l’Italia del tiro conquistò una sola medaglia (la vinse Diana Bacosi, argento nello skeet): a Parigi 2024 è toccato a Federico Maldini e Paolo Monna, rispettivamente secondo e terzo nella pistola ad aria compressa 10 metri, il compito d’interrompere il digiuno della nazionale di tiro a segno.

Il fine settimana non s’era aperto benissimo, con la coppia Gambaro-Sollazzo, diciassettesima, lontana dalle finali della carabina mixed team; ma la pistola ha portato due italiani sul podio.

È mancato solo l’oro: l’ha vinto il cinese Xie Yu, che nei due tiri finali è riuscito a tener dietro Maldini per nove decimi di punto (240,9 vs 240,0; 218,6 per Monna).

Parigi 2024: le medaglie olimpiche per gli sport di tiro

Carabina 10 metri

Mixed team: 1ª Cina, 2ª Corea del Sud, 3° Kazakhstan

Pistola 10 metri

Uomini: 1° Xie Yu (Chn), 2° Federico Maldini (Ita), 3° Paolo Monna (Ita)

