Candidati alla presidenza Uits: due esclusi eccellenti

Mantelli e Vespasiano non fanno parte dell’elenco dei candidati alla presidenza Uits.

Al momento Gianfranco Mantelli e Costantino Vespasiano non rientrano nell’elenco dei candidati alla presidenza Uits. La commissione verifica poteri li ha esclusi in base alla legge Madia che regola la gestione degli incarichi ai pensionati della pubblica amministrazione. Oltre al commissario in carica Igino Rugiero, sono sette i candidati ammessi: il 2 e il 3 luglio lo sfideranno Valerio Adorni, Renzo Bonora, Paolo Buscaglia, Marco Gasparini, Riccardo Finocckì, Carlo Mantegazza e il giornalista Giulio Eugenio Orlandini. Gli esclusi (oltre a Mantelli e Vespasiano restano fuori anche Camillo Tondi e Paola Scialanga, che avrebbero voluto correre rispettivamente come consigliere e revisore) hanno tempo fino all’8 giugno per presentare ricorso al tribunale federale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.