Elezioni dell’Uits: Mantelli contesta il parere del Coni

Fuoco sulla strada che porta alle elezioni dell’Uits: Gianfranco Mantelli contesta il parere del Coni che intende escluderlo dalla corsa alla presidenza.

“Siamo di fronte a una minuziosa analisi di una fattispecie macroscopicamente (clamorosamente?) fraintesa nei suoi stessi presupposti”: Gianfranco Mantelli commenta così il parere del Collegio di garanzia del Coni che potrebbe (vorrebbe?) escluderlo dalle elezioni dell’Uits – e con lui Riccardo Mariani e Costantino Vespasiano.

Già, perché il parere interpreta estensivamente la legge Madia tagliando fuori ultrasessantacinquenni e pensionati della pubblica amministrazione non solo dagli incarichi dirigenziali, ma anche “dai vertici politici di un ente pubblico non economico a base associativa” come l’Uits. Ma in realtà, nota Mantelli, la legge 6/2014 si applica solo alle posizioni amministrative – nel caso dell’Uits segretario generale, capi degli uffici, funzionari in organico. E i precedenti – elezione non contestata dei vertici dell’Aci e dell’Aeci e di decine di presidenti di sezione Tsn – depongono a favore di questa lettura.

Mantelli nota che di questa situazione c’è un solo beneficiario, l’attuale commissario straordinario Igino Rugiero cui non risparmia critiche: si è candidato senza avere ancora indetto le elezioni; può sfruttare i requisiti d’eleggibilità previsti dal nuovo statuto che ha sostituito l’anzianità biennale con la mera iscrizione in corso di validità; è un militare, e non può rivestire cariche di vertice in enti pubblici – e tantomeno nell’Uits, visto che da dipendente della Difesa diventerebbe allo stesso tempo “controllante e controllato”.

Per Mantelli comunque il parere del Collegio di garanzia del Coni, che non ha rilevanza se non in sede di verifica dei poteri dell’assemblea, è “destituito di ogni fondamento”. Occorre procedere con le elezioni, senza esclusioni anomale, per porre fine a una gestione straordinaria “inutile, inerte, destabilizzante, pretestuosamente protratta per un tempo macroscopicamente anomalo”.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.