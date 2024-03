Caracal Lynx Compact è prodotta da Xbd (Decima Divisione Balistica) su licenza di Caracal International Llc con componentistica tutta made in Italy: è una model 2011 che introduce novità molto interessanti.

La principale è legata al sistema di funzionamento che fonde quello tipico delle 2011/1911, con la bielletta vincolata alla canna in cui passa la leva dell’hold open, e quello introdotto dalla Sig Sauer P220, in cui il vincolo tra canna e carrello è attuato dalle estremità squadrate di camera di cartuccia e carrello (non ci sono dunque i risalti semilunari nel cielo del carrello, tipici delle Colt).

Ne deriva una linea di mira abbassata di 2 mm rispetto allo standard di questo tipo di pistola, a tutto vantaggio della controllabilità, della velocità e della precisione.

Caracal Lynx Compact cal. 9×19 mm

Produttore : Xdb , Poggibonsi (Si) su licenza Caracal Llc, Abu Dhabi

: , Poggibonsi (Si) su licenza Llc, Abu Dhabi Distributore : Armeria Frinchillucci , Roma

: , Roma Modello : Linx Compact (anche Compact Classic, Sport, Sport Classic e Ipsc Open)

: Linx Compact (anche Compact Classic, Sport, Sport Classic e Ipsc Open) Tipo : pistola semiautomatica a chiusura geometrica a corto rinculo di canna sistema Colt-Browning modificato con un solo risalto

: pistola semiautomatica a chiusura geometrica a corto rinculo di canna sistema Colt-Browning modificato con un solo risalto Calibro : 9×19 mm, rivestita in Tin o Dlc (anche 9×21, .38 Super Auto e .40 S&W)

: 9×19 mm, rivestita in Tin o Dlc (anche 9×21, .38 Super Auto e .40 S&W) Canna : 4” (5” le Sport, 5,65” la Open)

: 4” (5” le Sport, 5,65” la Open) Caricatore : bifilare da 17 colpi (20 nella Open)

: bifilare da 17 colpi (20 nella Open) Scatto : singola azione; peso di sgancio rilevato 1.497 g

: singola azione; peso di sgancio rilevato 1.497 g Organi di mira : tacca registrabile in deriva, mirino con fibra ottica montato a coda di rondine

: tacca registrabile in deriva, mirino con fibra ottica montato a coda di rondine Sicurezze : sicura automatica dorsale, sicura manuale ambidestra

: sicura automatica dorsale, sicura manuale ambidestra Materiali : impugnatura in Ergal 7075, canna e carrello in acciaio al nichel-cromo

: impugnatura in Ergal 7075, canna e carrello in acciaio al nichel-cromo Lunghezza totale : mm

: mm Peso : 990 g (1.125 g la Sport, 1.360 g la Open)

: 990 g (1.125 g la Sport, 1.360 g la Open) Materiali : canna e carrello in acciaio; fusto in acciaio e nylon rinforzato con fibra di vetro

: canna e carrello in acciaio; fusto in acciaio e nylon rinforzato con fibra di vetro Finiture : Black Nickel (in alternativa Black Oxide, Desert Tan, Duotone Gold-Black)

: Black Nickel (in alternativa Black Oxide, Desert Tan, Duotone Gold-Black) Classificazione : arma sportiva (codice )

: arma sportiva (codice ) Prezzo: da 3.500 euro

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.