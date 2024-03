Sig Sauer Mcx Regulator, una nuova declinazione della modularità

La Sig Sauer ha presentato la Mcx Regulator, carabina semiautomatica optic ready nei calibri 7,62×39 mm e 5,56×45 mm.

Il telaio (lower receiver) è compatibile con la scatola d’otturazione (upper receiver) di tutte le armi della stessa linea: ecco perché è modulare l’ultimo arrivo in casa Sig Sauer, la Mcx Regulator disponibile nei calibri 7,62×39 mm (lunghezza complessiva 993 millimetri) e 5,56×45 mm (988 millimetri).

Lunga 16” (406 millimetri) e completata da un freno di bocca, la canna è realizzata mediante rotomartellatura di una barra in acciaio al carbonio; è invece in lega il copricanna con slot M-Lok, in alluminio il fusto trattato con una finitura Cerakote flat dark earth di seconda generazione. Per il calcio la Sig Sauer ha scelto il Magpul Sga Mossberg 500/590 Traditional

Carabina semiautomatica optic ready a recupero di gas, la Mcx Regulator (peso circa 3.600 grammi, prezzo non comunicato; in Italia eventualmente arriverà grazie alla distribuzione della Bignami) può sparare consecutivamente dieci colpi; il caricatore stile Ar è in acciaio per il 7,62×39 mm, in polimero per il 5,56×45 mm. La Sig Sauer ha reso ambidestri sia il pulsante per sganciarlo, sia il selettore della sicura e la leva di fermo; regolabile infine il peso di scatto del grilletto, a due stadi.

