Smith & Wesson M&P15 Sport III, generazione 3.0

La Smith & Wesson ha presentato la carabina semiautomatica M&P 15 Sport III, calibro 5,56×45 mm Nato con canna di 406 millimetri; trenta i colpi disponibili nel caricatore.

Sette anni dopo la seconda e ben quattordici dopo la prima datata 2010, la Smith & Wesson ha deciso d’introdurre la terza versione della carabina semiautomatica M&P 15 Sport: accanto ci ha appiccicato l’ordinale III, a indicare la progressione cronologica nello sviluppo dei diversi modelli.

L’aggiornamento principale riguarda il sistema di funzionamento a presa di gas mid-length; cambia anche la configurazione del copricanna integrale free floating, con slot M-Lok. Rispetto alla seconda generazione resta identico però il passo di rigatura (1:8”; nella prima era 1:7”) della canna filettata lunga 406 millimetri, in acciaio 4140 al cromo-molibdeno trattato con una finitura nera Armornite; è in alluminio invece il fusto, e in polimero l’impugnatura.

Priva di mire di serie ma optic ready, l’arma (lunghezza 889 millimetri, peso 2.960 grammi; 799 dollari il prezzo di lancio sul mercato americano) spara 30 colpi calibro 5,56×45 mm Nato; la Smith & Wesson l’ha inoltre dotata di sicura al pollice e calcio regolabile.

