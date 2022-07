Cartucce .30 Super Carry, pubblicato lo standard Saami

Saami ha ufficializzato lo standard delle cartucce .30 Super Carry.

Finora erano prodotte da Speer, American Eagle, Cci e Remington: dopo la pubblicazione dello standard Saami di sicuro le cartucce .30 Super Carry si diffonderanno ancora di più. Se ne parlò molto a gennaio, nel corso dello Shot Show; fu allora che Federal Premium lanciò il suo nuovo calibro da pistola presentandolo come dimensionalmente ridotto rispetto al 9mm (in media in un caricatore della stessa lunghezza c’entrano due munizioni in più) ma capace di prestazioni analoghe.

Sul sito ufficiale Saami, che a differenza del Cip fornisce ai produttori raccomandazioni e non obblighi, è possibile consultare tutte le specifiche ufficiali del calibro; le indicazioni riguardano munizioni sia da 100 (velocità 381 m/s) sia da 115 grani (velocità 350,5 m/s). La massima pressione d’esercizio è fissata a 52.000 psi, ossia 3.585 bar.

