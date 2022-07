Armi in America, i prossimi obiettivi di Biden

Per Biden la legge approvata a giugno è solo il primo di una serie di provvedimenti destinati a ridurre la circolazione delle armi in America.

Per Joe Biden il provvedimento bipartisan approvato dal parlamento non è sufficiente: per contenere i pericoli legati alla diffusione delle armi in America è necessario “mettere al bando quelle d’assalto, potenziare il sistema dei background check” estendendolo anche alla compravendita tra privati “e approvare una legge sulla custodia sicura”; lo ha ribadito commentando la decisione del Senato che ha ratificato la nomina di Steve Dettelbach alla guida dell’Atf per i prossimi sette anni.

Biden ha inoltre sottolineato che la riduzione degli episodi di violenza nel Paese passerà da maggiori fondi per le forze di polizia; nella sua amministrazione non c’è spazio per chi al contrario vuole ridurli (“not to defund law enforcement”).

