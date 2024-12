Citadel LevTac-92 calibro .357 Magnum, la prova a fuoco

La Citadel LevTac-92 è una carabina a leva con calciatura polimerica e canna da 16,5 pollici camerata in un calibro potente nato per il revolver: il .357 Magnum, famoso per le sue prestazioni velocistiche.

Il funzionamento a leva, associato al serbatoio tubolare posto sotto la canna, è americano come il baseball o la torta di mele (apple pie). Il modello Winchester è diventato il leva per antonomasia, ma non sono certo mancati i concorrenti, per esempio Colt e, soprattutto, Marlin (dal 1881 visto che la fondazione risale al 1870, ma il primo lever action di successo fu il Model 1881), che per 140 anni ha rivaleggiato e rivaleggia ancor oggi con Winchester.

Da noi, a chi è cresciuto a suon di film western, le armi a leva con il serbatoio tubolare sotto la canna appaiono ancor oggi affascinanti e desiderabili. Per questo non esitiamo un attimo quando c’è la possibilità di provare un fucile a leva.

Anima a stelle e strisce o brasiliana?

Questa volta è toccato allo statunitense Citadel LevTac-92: il marchio, importato in Italia da Origin Stb di Forlì, ha sede a Reno, in Nevada, e appartiene al grande distributore Legacy Sports International che importa negli Usa marchi prestigiosi come Howa, Nikko Sterling, Pointer e Puma.

Visto che il Banco di prova di Gardone Valtrompia indica il Brasile come Paese di produzione di quest’arma, è assai probabile che si tratti di una Rossi “rimarchiata” Citadel dal distributore americano.

A ogni modo, nel nome della carabina c’è il richiamo all’archetipo che ha ispirato il modello, la 1892, nome e anno di nascita dell’arma che fu progettata da quel genio di John M. Browning ed era camerata per cartucce corte (come la 44-40, la 38-40, la 32-20 Winchester) che avevano avuto tanta fortuna nel precedente modello 1873; la 1892 è stato un modello di enorme successo: prodotta fino al 1941, ne furono costruiti circa un milione di pezzi.

