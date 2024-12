Il chiarimento dell’Uits sulla convocazione dell’assemblea elettiva

I vertici dell’Uits ricordano che perché si possa procedere alla convocazione dell’assemblea elettiva è necessario che i ministeri della Difesa e dell’Economia approvino le variazioni dello statuto.

Prima che il presidente dell’Uits possa convocare l’assemblea elettiva, è necessario che i ministeri della Difesa e dell’Economia approvino le variazioni dello statuto, e che le facciano pubblicare sulla Gazzetta ufficiale. Lo ha ribadito il segretario generale Walter De Giusti nel corso dell’ultima riunione del consiglio direttivo in risposta «a recenti speculazioni […] sulle ragioni del ritardo».

Nel corso della medesima seduta il consiglio ha nominato vicepresidente Barbara Creatini, in sostituzione di Marco Billi che s’è dimesso dopo l’elezione al vertice del Tsn di Perugia, approvato il bilancio preventivo per il 2025, avviato la procedura per la nomina del segretario generale (il mandato di De Giusti scade nel prossimo aprile), stabilito un contributo maggiorato (fino a un massimo di 2.500 euro) per l’organizzazione del trofeo a 300 metri, e accordato all’Associazione nazionale bersaglieri la possibilità d’iscrivere i suoi soci ai Tsn nella categoria frequentatori promozionali.

