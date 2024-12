Classificata sportiva la Gsg Mp40

Il Banco nazionale di prova ha classificato come arma sportiva la pistola semiautomatica Gsg Mp40, distribuita in Italia dalla Adinofi.

Non è un dettaglio, perché a seconda della categoria la legge prevede limiti diversi per la detenzione: non bisogna dunque sottovalutare la decisione del Banco nazionale di prova, che ha classificato come arma sportiva la pistola semiautomatica Gsg Mp40 calibro 9×19 mm, prodotta dalla German sport guns (la distribuisce la Adinolfi) come replica moderna della pistola mitragliatrice impiegata dalla Wehrmacht nella seconda guerra mondiale.

Questo modello dunque è denunciabile tra le dodici armi sportive; sono tre invece quelle classificate comuni che la legge consente di detenere (illimitato il numero dei fucili da caccia).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.