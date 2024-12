Una Ruger 10/22 leggerissima: ecco l’Ultra Lightweight, con la fibra di carbonio

La Ruger ha annunciato la 10/22 Ultra Lightweight, carabina .22 lr la cui canna ha avvolto in fibra di carbonio.

Si prende il vanto d’essere la carabina Ruger 10/22 più leggera della serie: l’impiego del calcio Magpul Moe X-22 (particolare la texture a schizzi; slot M-Lok a ore sei) e soprattutto della fibra di carbonio per proteggere la canna (misura 409 millimetri; passo di rigatura 1:16”, destrorso; filettatura ½x28, per l’apposizione d’un eventuale freno di bocca; finitura lucida) contiene infatti il peso in 1.585 grammi.

L’azione è la solita, notissima; la impreziosisce il grilletto proprietario Bx-Trigger (peso di sgancio circa 1.250 grammi; length of pull, ossia lunghezza di tiro, di 343 millimetri), protetto da un ponticello in polimero rinforzato in fibra di vetro e stabilizzato al calore. La Ruger ha affidato la sicurezza a una tradizionale sicura manuale cross-bolt.

Complessivamente lunga 866 millimetri, la Ruger 10/22 Ultra Lightweight si completa con un caricatore da dieci colpi calibro .22 lr. Sul mercato internazionale (in Italia l’eventuale distribuzione passerà dalla Bignami, che gestisce il marchio Ruger) il prezzo di lancio è pari a 649 dollari.

