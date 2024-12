Porta il prestigioso marchio Springfield Armory la nuova Xd-9 Sub-Compact, semiautomatica a percussore lanciato con canna lunga X mm. La produzione, però, è nella vecchia Europa, in Croazia dove viene prodotta da Hs. È una sub-compatta con ambizioni da media.

Abbiamo voluto mettere alla frusta la Xd-9 Sub-Compact, giunta alla seconda generazione – ecco spiegata la scritta “Mod. 2” sulla sinistra del carrello – destinata sia al porto difensivo in ambito civile sia per l’impiego occulto, fuori servizio o in situazioni sotto copertura da parte di professionisti della sicurezza pubblica o privata.

Dove trovare la prova della Springfield Armory Xd-9 Sub-Compact Mod.2

La prova della Xd-9 Sub-Compact Mod.2 è pubblicata nel numero di gennaio 2024 di Armi Magazine, disponibile in queste modalità:

su carta : in edicola e nel sito shop di Editoriale C&C ;

: in edicola e nel sito ; in digitale: Editoriale C&C e il sito PocketMags, dove è anche possibile sottoscrivere un abbonamento annuale a un prezzo scontatissimo!

I vantaggi del Club di Armi Magazine

Il video della prova della Stock Master Xtreme è riservato agli abbonati al Club di Armi Magazine; per vedere com’è andata abbònati al club di Armi Magazine: l’iscrizione dura un mese ed è possibile disiscriversi in ogni momento.

Springfield Armory Xd-9 Sub-Compact Mod. 2 cal. 9×19 mm

Produttore: Springfield Armory, Geneseo, Illinois (Usa), springfield-armory.com; Hs Produkt, Croazia, hs-produkt.hr

Importatore: Adinolfi, Monza, adinolfi.com

Modello: Hd-9 Mod.2

Tipo: pistola semiautomatica

Funzionamento: chiusura stabile a corto rinculo di canna sistema Browning modificato; scatto di tipo striker fired/percussore lanciato

Calibro: 9×19 mm

Canna: 76 mm (3”), passo di rigatura 1:10”

Caricatore: bifilare da 13 e 16 colpi

Estrattore: a unghia sul lato della finestra di espulsione

Sicura: dorsale all’impugnatura, automatica al percussore e al grilletto

Mire: tacca di tipo basso, mirino con riferimento in fibra ottica

Materiali: acciaio per canna e carrello, polimeri per il fusto

Lunghezza totale: 159 mm

Peso: 752 g (rilevato) scarica e caricatore inserito

Classificazione: arma comune da sparo (codice 22_00175)

Prezzo: 649 euro

