Cmmg Dissent, la carabina stile Ar-15 compatta

La Cmmg Dissent è una carabina stile Ar-15 contenuta in poco più di 37 centimetri.

La canna free floating da 165 millimetri e la particolare struttura del calcio contengono la lunghezza complessiva in 373 millimetri: è dunque lecito definire compatta la Dissent, la carabina stile Ar-15 che Cmmg ha presentato in sei differenti versioni; la finitura Cerakote è infatti disponibile in nero, verde, coyote tan, midnight bronze, grigio e titanio. Grazie della Compact-Action per cui Cmmg attende la registrazione del brevetto si può fare a meno del buffer classico.

Sono tre i calibri a catalogo, 5,56x45mm, .300 Blackout e 5,7x28mm (a proposito: avete saputo che un’azienda italiana ha stretto un accordo con Fn Herstal per la produzione e la fornitura di munizioni in questo calibro sul mercato americano?); da 30 colpi i caricatori.

La Cmmg Dissent si completa con copricanna M-Lok da 140 millimetri, grilletto TriggerTech Ar-d a due fasi (peso di sgancio 1.815 grammi) e slitta Picatinny 1913; a parte è eventualmente acquistabile un calcio collassabile la cui installazione Cmmg promette rapida. Il peso complessivo dell’arma si ferma a 2.085 grammi.

