Coltelli n° 127 è in edicola e online

Non perdete l’appuntamento in edicola o in Rete con Coltelli n° 127, la rivista numero 1 in Italia dedicata alle lame e ai ferri taglienti.

In questo fascicolo (febbraio-marzo-aprile 2026) trovate in copertina l’ultimo nato in Casa Maserin, il 632-Cb1 Crossbar, il primo chiudibile con blocco crossbar dell’azienda maniaghese. Tra le sue particolarità, c’è la possibilità di scegliere tra ben quattro diversi metodi di apertura della lama.

Un ampio spazio è dedicato all’evento principe della coltelleria italiana, il Cic Show, la mostra organizzata dalla Corporazione italiana coltellinai ogni fine anno. Qui trovate una cinquantina di coltelli che meritano la definizione di opera d’arte per la bravura e la capacità degli artigiani che le hanno create.

Sempre in tema di eventi, abbiamo anche dato un’occhiata alla mostra “Coltelli ai Castelli” che ha raggiunto qualche mese fa un numero notevole di visitatori.

La vetrina delle novità di Coltelli ospita alcuni modelli interessanti: Lionsteel Nini, Fenix Arex e Mkm Jaques; ci sono anche due multitool interessanti: il BlackFox Fortitude e il NexTool W4 Multitool, che abbina una chiave inglese a un coltello.

Per la coltelleria straniera vi raccontiamo la storia di Yuna Knives, coltellinaio thailandese che realizza a mano i suoi coltelli.

Insomma, un numero denso di novità e articoli interessanti: lo trovare dal vostro edicolante di fiducia oppure online, nello shop di Newpaper19 oppure in Pocket Mags.

