Partnership Canik-Radian per la Prime Radian

La Canik ha collaborato con la Radian per costruire, sulla base della Mete Mc9 Prime, la pistola semiautomatica Prime Radian.

La piattaforma Mete Mc9 Prime s’integra con una serie di componenti Radian (la canna Ramjet di 97 millimetri, il freno di bocca Afternburner, che potenzia il sistema di mitigazione del rinculo, il dorsalino e la minigonna): è così che la Canik ha costruito la nuova pistola semiautomatica Prime Radian, presentata nel corso dello Shot Show di Las Vegas in due colorazioni, grigia e nera.



Sono ridotti gli ingombri (175 millimetri la lunghezza, 700 grammi il peso), tipici di una pistola compatta Edc, ossia everyday carry; il carrello optic ready rende possibile l’installazione rapida di un red dot, da impiegare insieme alla mira al trizio Night Fision.

In attesa dell’annuncio del prezzo sul mercato internazionale (l’eventuale distribuzione in Italia passerà dall’Origin Stb, che gestisce il marchio Canik) la descrizione tecnica si completa con grilletto flat a 90° e caricatore di 17 colpi calibro 9×19 mm.

