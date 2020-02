“Coltelli” n° 98 è in edicola con il reportage del Cic Show

Non perdere l’appuntamento con il numero 98 – febbraio-marzo 2020 – di Coltelli, la rivista leader dedicata alle lame e ai ferri taglienti.

All’interno del fascicolo potete trovare il reportage della mostra organizzata dalla Corporazione italiana coltellinai al Marriott Hotel di Milano lo scorso dicembre.

Oltre 60 opere di maestri coltellinai sono state fotografate per potervi mostrare il livello attuale della coltelleria custom mondiale.

Non solo: un articolo presenta la collezione di coltelli da marinaio custom creata da Massimo Poggi.

Non mancano recensioni e presentazioni delle novità della coltelleria industriale che sono in attese nelle prossime settimane nei negozi: Lionsteel Rok, MKM Colvera, Spark by Scintilla, Mercury Old Chap, Crkt Up & At ‘Em e Seismic, Fox Core lama fissa e Remington Fast fixed.