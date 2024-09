Come sta andando il mercato delle armi e delle munizioni in America?

Nessuna impennata: il mercato delle armi e delle munizioni in America sembra non risentire dell’avvicinamento alle elezioni presidenziali del 5 novembre.

A due mesi scarsi dalle elezioni presidenziali, e nonostante la spinta dei democratici per restrizioni crescenti (dopo la strage di Winder Joe Biden è stato chiaro), il mercato delle armi in America continua a fornire dati in linea con le ultime rilevazioni.

Secondo il report dell’osservatorio Nasgw infatti a inizio settembre il valore delle compravendite nei negozi vale 1,64 miliardi di dollari, l’11,6% e il 20,7% in meno se confrontato con i primi otto mesi rispettivamente dell’anno scorso (1,86 miliardi) e della media 2021-2023 (2,07 miliardi)

Con 272,34 milioni di dollari incassati rallenta un po’ il mercato delle munizioni, comunque sempre in crescita rispetto al 2023 (258,88 milioni, +5,2%); restano irraggiungibili le vette della media 2021-2023 (311,45 milioni, -12,6%), condizionate dal boom della prima metà del triennio.

Resta stabile infine anche il mercato delle ottiche, che con 69,57 milioni di dollari registra una contrazione del 4,6% rispetto al 2023 (72,93 milioni) e del 19,5% rispetto agli 86,4 milioni della media triennale.

