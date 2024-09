“Coltello in festa” torna a Maniago il 14 e 15 settembre 2024

“Coltello in festa”, la manifestazione nata nel 2002 per onorare la secolare tradizione fabbrile di Maniago (Pn) e giunta alla sua 20esima edizione, è in programma nel weekend del 14 e 15 settembre.

“Coltello in festa” intende coniugare la specificità produttiva maniaghese con lo sviluppo turistico del territorio e con l’idea di comunicare a un pubblico più vasto possibile le funzioni quotidiane degli oggetti taglienti.

Cuore della manifestazione è l’esposizione delle produzioni, organizzata in due settori allestiti in piazza Italia, nel centro della cittadina friulana.

Il primo settore è dedicato alla mostra mercato delle coltellerie: i produttori locali danno vita a una grande esposizione che occupa le principali vie del centro storico, lungo le quali, oltre ad acquistare i prodotti, si possono incontrare e conoscere i loro forgiatori.

La seconda area è dedicata alla mostra della coltelleria custom: 19 knifemaker (questo l’elenco degli espositori), provenienti da tutta Italia e dall’estero, espongono le loro lame; sono sempre pezzi unici realizzati con materiali di pregio, forgiati, lavorati e assemblati a mano.

Non solo: nel centro del paese sono in programma numerose dimostrazioni delle diverse lavorazioni specifiche, mentre dal Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie partono bus navetta gratuiti che portano i visitatori a conoscere i luoghi della produzione. Numerose officine e ditta, infatti, aprono le porte per l’occasione, mostrando come nascono le lame che fanno parte della vita quotidiana di tutti noi.

Ogni anno la manifestazione si arricchisce di eventi tematici speciali, di esperienze connesse all’utilizzo delle lame che rendono questa festa un evento unico, che diviene anche un’occasione per scoprire il territorio maniaghese e le sue specificità.

Per tenersi aggiornati sulle ultima novità è possibile consultare il sito del Museo delle coltellerie di Maniago.

