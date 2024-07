Conflittualità in famiglia e revoca del porto d’armi, la sentenza del Tar del Lazio

Considerata la frequenza dei rapporti, la conflittualità in famiglia (ma anche tra conviventi o vicini di casa) è di per sé motivo sufficiente a giustificare la revoca del porto d’armi.

È «un caso tipico», che giustifica la revoca del porto d’armi: considerata la frequenza dei rapporti, la conflittualità in famiglia o nei rapporti di convivenza e di vicinato tende infatti «ad acuirsi e a esasperarsi con il decorso del tempo»; pertanto, anche in assenza di un uso improprio, «a tutela dell’incolumità pubblica e privata» è inopportuno consentire che le armi restino nella disponibilità dei protagonisti del conflitto.

Lo ha ribadito il Tar del Lazio con una sentenza pubblicata ieri (è la numero 13249/2024): la querela sporta dall’ex convivente è di per sé sintomo di un clima psicologicamente non disteso e dunque di un contesto familiare non sereno, sufficiente a motivare la revoca della licenza per neutralizzare il rischio di un abuso.

Il Tar ricorda che il fatto ritenuto ostativo (= la lite) prescinde dall’esito del giudizio penale: la revoca della licenza è quindi indipendente sia dal ritiro della querela, sia dall’eventuale prescrizione o archiviazione del procedimento.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.