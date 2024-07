Sig Sauer P320-XFive Sxg, la P320 sportiva in acciaio

La Sig Sauer ha presentato la P320-XFive Sxg, pistola sportiva per la quale ha impiegato diffusamente l’acciaio.

L’obiettivo era bilanciare peso, rinculo e rilevamento, per massimizzare la precisione e la capacità di doppiare il colpo: la Sig Sauer ha deciso d’utilizzare abbondantemente l’acciaio per produrre la pistola XFive Sxg (la sigla sta per Steel X-Grip), una delle varianti sportive della pistola striker fired P320.

Diversamente da fusto e impugnatura (guancette e backstrap G10 Lok), in acciaio inossidabile, la canna bull di 5” (127 millimetri, niente filettatura) è realizzata in acciaio al carbonio; le dimensioni sono quelle classiche di una pistola full size, 216 millimetri per 1.230 grammi.

Grazie alla configurazione del suo carrello con impronta DeltaPoint Pro, la P320-XFive Sxg entra nella categoria delle pistole optic ready; il punto rosso è associabile alla mira frontale in fibra ottica e alla tacca posteriore regolabile.

La descrizione si completa con grilletto flat (niente sicura manuale) e slitta integrale a slot singolo per l’installazione degli accessori; della dotazione fanno parte due caricatori da 21 colpi calibro 9×19.

