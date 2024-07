Sig Reserve Collection P226-XFive, una pistola in acciaio con finitura Dlc

Con la Sig Reserve Collection P226-XFive la Sig Sauer inaugura una nuova linea di pistole in acciaio.

È interamente in acciaio come la XFive classica, rispetto alla quale però ha una finitura diversa: la Reserve Collection P226-XFive, il modello con cui la Sig Sauer inaugura una nuova linea di pistole, si caratterizza innanzitutto per la finitura Dlc, che abbinata alle guancette GridLok le conferisce un aspetto inconfondibile.

Alla XFive sono attribuibili anche il beavertail e la minigonna estesi, l’undercut tra la parte frontale dell’impugnatura e il ponticello, l’impronta Delta Point Pro / Rmr sul carrello optic ready, sul quale si può rapidamente installare un red dot da usare con le mire diurne-notturne XRay3.

Sola azione singola (il grilletto flat è l’Ax3 a tre stadi; regolabili sia la precorsa sia il peso di sgancio) con sicura ambidestra, la Sig Reserve Collection P226-XFive ha le misure tipiche di una pistola full size (canna di 4,4”, ossia 112 millimetri, con compensatore integrale; lunghezza 220 millimetri; peso 1.365 grammi); della dotazione fanno parte una slitta M1913 e tre caricatori da 20 colpi calibro 9×19 mm.

