Convocata l’assemblea elettiva dell’Uits

Il consiglio direttivo ha convocato l’assemblea elettiva dell’Uits: appuntamento a Ostia Lido sabato 15 e domenica 16 marzo.

I ministeri della Difesa e dell’Economia hanno approvato le modifiche dello statuto dell’Uits: pertanto il consiglio direttivo ha potuto convocare l’assemblea federale elettiva, fissandola per sabato 15 e domenica 16 marzo (rispettivamente in prima e in seconda convocazione: dall’una all’altra il quorum perché sia valida scende dal 50%+1 al 35%) al PalaFijlkam di Ostia Lido (Roma). Il termine per presentare le candidature scade il 13 febbraio.

Ringraziando Giovanni Malagò, il presidente del Coni, per l’intervento con cui ha reso possibile che si sbloccasse una situazione complicata, Costantino Vespasiano ha ricordato che il 14 febbraio scadrà il periodo di proroga; decadrà pertanto il consiglio direttivo, situazione che renderà indispensabile la nomina d’un commissario straordinario.

