La Tanfoglio Ft 1911 Custom è la nuova versione prodotta dalla Casa gardonese della mitica statunitense Government.

Ha di serie molte componenti presenti sulle versioni di pregio d’Oltreoceano: canna match rampata, sicura ambidestra, guancette in G10, minigonna, tacca regolabile e doppi intagli di presa sul carrello. Tutto a un prezzo molto interessante

A Eos 2024 Tanfoglio ha tolto il velo alla nuova generazione delle sue Government, denominate Ft 1911 Custom, che segnano un’altra inversione di rotta: sono tornate, infatti, la canna rampata e il guidamolla di tipo lungo; la prima facilita e velocizza l’inserimento della munizione in camera di cartuccia, evitando impuntamenti, il secondo migliora la precisione e l’affidabilità, perché stabilizza il barrel bushing e impedire che lo stesso possa ruotare.

È un’evenienza assai poco probabile, perché nella 1911 Custom il barrel bushing è match grade e accoppiato di precisione al carrello e alla canna. Non solo: la Ft 1911 Custom model year 2024 introduce anche altre caratteristiche che la rendono “ready to race”, cioè pronta per la gara senza dover fare nessuna modifica.

La nuova Tanfoglio è disponibile in due versioni: con finitura nera opaca oppure con finitura cromata satinata sui lati superiore e inferiore e lucida sui fianchi, come l’esemplare che abbiamo provato.

Dove leggere la prova completa

La prova è pubblicata nel numero di febbraio 2025 di Armi Magazine, disponibile da metà gennaio in queste modalità:

su carta : come arretrato nel sito shop di Editoriale C&C ;

: come arretrato nel sito ; in digitale: Editoriale C&C e il sito PocketMags, dove è anche possibile sottoscrivere un abbonamento annuale a un prezzo scontatissimo!

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.