Coordinamento dell’industria europea delle armi: le parole di Di Maio

In un’intervista a Repubblica il ministro degli Esteri rilancia l’idea di un coordinamento dell’industria europea delle armi e della sicurezza.

La situazione in Afghanistan e la controversia con la Cina dopo che l’Australia ha stretto un accordo con Usa e Gran Bretagna per la fornitura di sottomarini nucleari «rilanciano la grande urgenza di una difesa comune che preveda anche un coordinamento dell’industria» europea delle armi e della sicurezza. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista ad Alberto D’Argenio e Vincenzo Nigro di Repubblica. «Sarebbe un passo necessario non per contrastare i nostri alleati, ma per avere più peso contrattuale» chiude.

Nel discorso sullo stato dell’Unione Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, aveva aperto all’esenzione dell’Iva sull’acquisto di materiale di difesa.

