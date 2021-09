Iva sul materiale di difesa: le parole di von der Leyen

Nel discorso sullo stato dell’Unione europea Ursula von der Leyen apre a una possibile esenzione dell’Iva sull’acquisto di materiale di difesa. C’entrano anche le armi?

Chissà se quando parla di possibile «esenzione dell’Iva sull’acquisto di materiale di difesa sviluppato e prodotto in Europa» Ursula von der Leyen ha in testa anche le armi da fuoco. Perché nel discorso sullo stato dell’Unione europea queste parole arrivano subito dopo il riferimento a «interoperabilità di piattaforme comuni» e a «jet da combattimento, droni e cibernetica». Però il contesto è ben più ampio, la costituzione di una difesa comune europea. E per una difesa comune alla fine si torna lì: banalmente, senza armi non c’è esercito. Vedremo, sarà un processo lungo. Nel frattempo parte dell’opinione pubblica (italiana, ma non solo) si è già sollevata contro il «possibile regalo all’industria delle armi».

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.