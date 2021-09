Mercato delle armi in America: ecco i numeri a settembre

Nonostante il rallentamento delle ultime settimane, il mercato delle armi in America continua a far registrare dati positivi nel confronto con gli anni passati.

Anche se con 58,68 milioni di dollari l’ultima settimana ha fatto registrare una contrazione rispetto alla stessa settimana del 2020 (-16,8%), il mercato delle armi in America continua a produrre dati record. I 2,84 miliardi fatturati da gennaio valgono infatti l’11,8% in più sul 2021 e addirittura il 42,7% in più sulla media triennale. Lo si apprende dal consueto rapporto diffuso da Nasgw. Situazione analoga per il mercato delle ottiche: il calo netto dell’ultima settimana (-26,2%) non inficia la valutazione complessiva, visto che i 129,6 milioni fatturati da inizio anno valgono il 27,1% in più sul 2020 e il 57,6% in più sulla media triennale.

Chi vende munizioni invece non ha bisogno di fare molti calcoli: è netta la variazione positiva anche negli ultimi giorni. I 9,14 milioni fatturati in una settimana fanno infatti registrare un +43,3% sul 2020 e di fatto raddoppiano la media triennale (+99,1%). Da gennaio il mercato delle munizioni ha dunque mosso 318,46 milioni, +21,8% sull’anno scorso e +77,5% sul 2018-2020.

