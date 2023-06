Coppa Italia Fita, ultimo atto al Tav Vetralla (Vt)

A Vetralla atto conclusivo della seconda edizione della Coppa Italia Fita (Federazione italiana tiro all’aperto) nel primo fine settimana di luglio. Ricchi premi dai main sponsor della Federazione

La seconda Coppa Italia di Tiro combinato con carabina si svolgerà al Tav Vetralla (Vt) i prossimi 1-2 luglio. Dopo le gare a Melfi (Pz) in aprile, a Pretoro (Ch) in maggio e in giugno a Vergato (Bo) è la volta della Coppa Italia di Tiro combinato con carabina. Main sponsor Browning-Winchester-Kite optics, Contessa e Scubla che offriranno numerosi premi. Il campo dell’Asd Tav Vetralla si trova al chilometro 20,200 della strada statale Aurelia bis, in prossimità di Vetralla. Anche questa finale sarà aperta a cacciatori/selecontrollori e tiratori. Inizio il sabato 1° luglio alle ore 15. L’iscrizione entro il 30 giugno utilizzando il modulo allegato, via mail o whatsapp. Possono partecipare cacciatori con tessera Fitav o assicurativa delle associazioni venatorie e tiratori con tessera Fitav. Il servizio campo è 20 euro, possibilità di tre reiscrizioni per soli cinghiale e 200 metri al costo di 10 euro ciascuna.

Per iscrizioni e info alla Coppa Italia Fita: info@tiroallaperto.it o tav.vetralla@gmail.com, whatsapp 339.22.27.138 o 340.38.19.513.