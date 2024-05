Al via la tappa azera di Coppa del mondo di tiro

Nei prossimi otto giorni a Baku va in scena la Coppa del mondo di tiro: si gareggia per il podio e per il ranking, fondamentale in vista di Parigi 2024.

Oltre alle medaglie, in palio ci sono anche i punti per il ranking, una delle ultime chance di qualificarsi a Parigi 2024 per chi non è riuscito a ottenere la carta olimpica: pertanto nella prossima tappa di Coppa del mondo di tiro (Baku, Azerbaigian – 3-11 maggio) conteranno molto i risultati ottenuti da alcuni atleti, a partire da Massimo Spinella (pistola 25 metri) e Sofia Ceccarello (carabina 50 metri tre posizioni), che a differenza di Edoardo Bonazzi, Danilo Sollazzo, Paolo Monna e Federico Maldini non hanno ottenuto il pass nelle gare di qualificazione.

Il programma delle finali

Venerdì 3 maggio

9.30 Pistola ad aria compressa 10 metri mixed team

Sabato 4 maggio

10.00 Pistola ad aria compressa 10 metri uomini

11.45 Pistola ad aria compressa 10 metri donne

18.00 Carabina ad aria compressa 10 metri mixed team

Domenica 5 maggio

15.30 Trap donne

17.15 Trap uomini

Lunedì 6 maggio

9.30 Carabina ad aria compressa 10 metri uomini

11.30 Carabina ad aria compressa 10 metri donne

Martedì 7 maggio

10.00 Pistola 25 metri donne

Mercoledì 8 maggio

10.00 Pistola rapida 25 metri uomini

Giovedì 9 maggio

9.00 Carabina 50 metri tre posizioni donne

11.15 Carabina 50 metri tre posizioni uomini

15.30 Skeet donne

17.15 Skeet uomini

Venerdì 10 maggio

10.30 Pistola 25 metri donne

17.30 Skeet mixed team

Sabato 11 maggio

10.30 Pistola rapida 25 metri uomini

14.00 Carabina 50 metri tre posizioni donne

16.15 Carabina 50 metri tre posizioni uomini

(ora locale, +2 rispetto all’Italia)

