Leatherman Micra, quando la soluzione è appesa al portachiavi

Il Leatherman Micra è un mini utensile che racchiude in sé ben 10 strumenti ma resta trasportabile appeso alle chiavi di casa o dell’auto a mo’ di portachiavi grazie all’anello di cui dispone.

Durante una giornata tipo capita a tutti di dover svolgere alcuni piccoli lavori: dall’aprire una busta senza strapparla allo svitare il coperchio del vano batterie di un telecomando, dal sistemare un’unghia tagliata frettolosamente all’estrarre una scheggia da un dito (più raro quest’ultimo, si spera).

A risolverli tutti, senza occupare molto spazio, ci pensa il Leatherman Micra. Dimensioni e peso (solo 51 grammi) del Micra sono perfette per consentire di trasportarlo in tasca, in borsa o in un marsupio.

Dieci attrezzi in pochi grammi

I 10 pratici attrezzi del Leatherman Micra comprendono una lama in acciaio 420Hc da 40,6 mm, un paio di forbici a molla, un cacciavite a punta piatta/Phillips, un righello da 12 cm, un pulisci unghie, una pinzetta, un apribottiglie, una limetta per le unghie, un cacciavite medio e uno piccolo.

Tra gli optional disponibili c’è anche un fodero in pelle da fissare alla cintura o trasportare nello zaino (fodero Heritage, 20 euro). Infine, Leatherman offre la disponibilità di personalizzare il Micra, con un disegno oppure con una scritta, trasformando il Micra in una simpatica idea regalo.

Leatherman Micra

Produttore : Leatherman , Usa

: , Usa Modello : Micra

: Micra Materiali : acciaio inossidabile 420 Hc

: acciaio inossidabile 420 Hc Peso : 51 g

: 51 g Lunghezza da chiuso: 65 mm

da chiuso: 65 mm Lama : 40,6 mm

: 40,6 mm Altezza : 19 mm

: 19 mm Spessore complessivo : 9,3 mm

: 9,3 mm Colori disponibili : acciaio inox, cherry, ardesia, arctic, Navy, nero, rosso, grigio, blu, verde

: acciaio inox, cherry, ardesia, arctic, Navy, nero, rosso, grigio, blu, verde Prezzo: 50 euro

