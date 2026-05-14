Corte di Giustizia dell’Unione europea annulla registrazione del nome Obelix per armi

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha accolto il ricorso di Les Éditions Albert René: Works 11, produttore polacco di armi, non può usare il nome Obelix.

Se si volesse riassumere la vicenda in una frase, ci si potrebbe limitare a dire che chiunque sente parlare di Obelix si raffigura baffi rossi, trecce e pantaloni biancoazzurri a circondare una gran mole: è per questa ragione, codificata come «carattere distintivo, intrinseco o acquisito con l’uso, del marchio», che la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha accolto il ricorso di Les Éditions Albert René, editore dei fumetti «Asterix e Obelix», e ha annullato l’atto col quale l’Ufficio comunitario per la proprietà intellettuale – l’Euipo – aveva vidimato la richiesta del produttore polacco Works 11, che quel nome voleva usarlo per «prodotti legati ad armi da fuoco, munizioni ed esplosivi».

L’Euipo, scrive la Corte, non ha valutato bene «il nesso tra i due marchi in conflitto» e ha fatto materializzare uno scenario che potrebbe «indurre il pubblico ad associarli» e «ledere la notorietà» del fumetto; nell’analisi non ci si può limitare a constatare «differenze troppo rilevanti tra i prodotti e i servizi in questione» o «la mancanza di sovrapposizione delle componenti del pubblico di riferimento».

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