Valentina Turisini riammessa alla corsa per la presidenza dell’Uits

Ricorso accolto: Valentina Turisini potrà sfidare Elena Anna Sportelli e Igino Rugiero nella corsa alla presidenza dell’Uits.

In vista dell’assemblea elettiva in programma – da remoto – tra dieci giorni, i candidati alla presidenza dell’Uits tornano tre: la Corte federale d’appello ha accolto il ricorso di Valentina Turisini e ha aggiunto il suo nome a quelli di Elena Anna Sportelli e di Igino Rugiero, già commissario straordinario.

«Sono sempre stata certa della piena legittimità della mia candidatura» scrive Turisini in una nota «e delle ragioni giuridiche» alla base del ricorso. La decisione della Corte d’appello «ha ristabilito un principio fondamentale: il diritto al confronto democratico e alla libera partecipazione alla competizione elettorale». Per Turisini ora però è necessario che l’Uits renda «note nel dettaglio le modalità di voto: un ritardo comunicativo di tale portata, a pochi giorni dalle elezioni, non contribuisce a rafforzare la percezione di trasparenza e chiarezza delle procedure».

Quella che coinvolge Valentina Turisini non è l’unica modifica degli elenchi comunicati a inizio mese: la Corte d’appello ha consentito a Luca Stefanini e Riccardo Finocckì di presentarsi come consiglieri; salta invece Natale Spezia, perché «al momento della candidatura aveva in corso [con l’Uits] una controversa giudiziaria definita successivamente, in data 8 aprile».

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