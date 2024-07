Crkt rinnova il mito del Psd con il Psd II

Crkt Psd II è il nuovo chiudibile presentato quest’anno dall’azienda statunitense. Il “II” significa che si rifà al Psd originale, disegnato da Jim Hammond, che si è guadagnato il nome (Particle separation device) per la sua capacità di tagliare praticamente qualsiasi cosa, ovunque.

All’epoca del primo Psd, Hammond, che è stato il primo coltellinaio a lavorare con Crkt nell’ormai lontano 1994, vantava oltre 17 anni di esperienza ed era membro della Knifemakers’ Guild dal 1978.

Il Crkt Psd II porta le caratteristiche del coltello di Hammond in un chiudibile liner lock più piccolo (e dunque più facilmente trasportabile), riducendo di oltre 25 mm la lunghezza totale.

La lama in Aus 10 è resistente alla corrosione (grazie anche al trattamento nero Black Oxide) e sfrutta l’apertura assistita con cuscinetti Ikbs che la rendono estremamente rapida e semplice (anche con una sola mano grazie al flipper integrato).

Il manico è in robusto G10 marrone, molto grippante, e con una clip in acciaio inox per il porto in tasca: non è reversibile, ma è amovibile per poter scegliere tra il porto tip up o tip down, cioè con la punta in su oppure in giù.

Crkt Psd II

Produttore: Crkt, Usa

Modello: Psd II

Designer: Jim Hammond

Tipo: chiudibile liner lock

Materiale della lama: acciaio inox Aus-10A con trattamento Black Oxide

Materiale del manico: G10

Lunghezza della lama: 76 mm

Spessore della lama: 2,8 mm

Lunghezza totale: 178 mm

Peso: 102 g

Clip: in acciaio inox, amovibile

Prezzo: 98 euro

