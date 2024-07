Le Federal Champion Training in .30 Super Carry

Le Champion Training, munizioni full metal jacket sviluppate dalla Federal per l’allenamento con la pistola, sono ora disponibili anche in calibro .30 Super Carry.

Come già la Hydra-Shok Deep e la HammerDown, la Federal Ammunition ha deciso d’estendere anche la linea Champion Training: le sue celebri munizioni full metal jacket per l’allenamento con la pistola sono ora disponibili anche in .30 Super Carry, il calibro che rispetto al 9×19 mm, l’altro già a catalogo (115 grani), consente di avere a disposizione più colpi nel caricatore, e rispetto al .380 acp maggior efficacia terminale.

Il peso ridotto (appena 90 grani) tiene basso il rinculo, «per sessioni d’allenamento più lunghe e meno faticose» promette Chris Laack, responsabile della produzione Federal. Una scatola da 50 munizioni costa 32 dollari.

