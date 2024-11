Csg acquisisce The Kinetic Group

Il gruppo ceco Csg ha completato l’acquisizione di The Kinetic Group, la divisione della Vista Outdoor che produce munizioni di piccolo calibro a marchio Federal, Remington, Cci, Speer e Hevi-Shot.

La quantità di denaro coinvolto le rende operazioni delicate, che dunque richiedono trattative di mesi: nelle scorse ore il gruppo ceco Csg, il proprietario della maggioranza di Fiocchi e Perazzi, ha finalmente completato la trattativa con la Vista Outdoor, e acquisito la divisione The Kinetic Group, quella che produce munizioni di piccolo calibro a marchio Federal, Remington, Cci, Speer e Hevi-Shot, e polvere da sparo Alliant Powder.

Nell’anno fiscale 2024 The Kinetic Group ha fatturato un miliardo e mezzo di dollari; i suoi stabilimenti si trovano in Minnesota (qui c’è, ad Anoka, anche la sede centrale), in Arkansas, in Idaho e in Oregon, e impiegano circa 3.800 persone.

A loro Michal Strnad, il proprietario della Csg, assicura che intende agire in una prospettiva «a lungo termine, come un investitore strategico che rafforzerà la prosperità dei produttori americani di munizioni di piccolo calibro». Allo stesso modo David Štěpán, consigliere d’amministrazione della Csg e amministratore delegato della divisione Ammo+, promette che resteranno attivi «tutti i marchi e i siti di produzione; intendiamo investirci, e svilupparli ulteriormente».

Ci s’attende che la nuova proprietà amplierà la fornitura per le forze di polizia e le forze armate americane; al momento alla guida dell’azienda rimarrà il management finora in carica, a partire dal ceo Jason Vanderbink.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.