Csg pronta a un’altra acquisizione pesante

Sta per concludersi la transazione tra Csg, la società proprietaria di Fiocchi e Perazzi, e Vista Outdoor.

Sta diventando uno degli attori principali del settore: se martedì prossimo (ore 9 Central time, le 16 in Italia) l’assemblea dei soci della Vista Outdoor, la società proprietaria di Remington, Federal, Fox e Bushnell, s’esprimerà favorevolmente, la Csg (Czechoslovak Group, la società ceca che ha già acquistato la maggioranza di Fiocchi e Perazzi) entrerà in possesso della divisione The Kinetic Group.

Dunque manca solo l’ultimo passaggio perché l’operazione (due miliardi di dollari il prezzo d’acquisto) vada a buon fine; il penultimo ha coinvolto il Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti, che ha approvato la proposta non ravvisando alcun problema di sicurezza nazionale irrisolto.

Dicendosi fiducioso che «la transazione massimizzerà il nostro valore», il consiglio della Vista Outdoor ha più volte invitato gli azionisti a votare a favore dell’adozione della proposta. Per la consulenza finanziaria la Vista Outdoor s’è affidata alla banca d’affari Morgan Stanley, allo studio Cravath, Swaine & Moore per la consulenza legale.

