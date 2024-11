Nasce Mrr Rifles, per i proprietari di carabine Sabatti

Più che un marchio, Mrr Rifles indica un contenitore per rendere disponibili a chi usa una carabina bolt-action Sabatti, da tiro o da caccia, alcuni prodotti per integrarla o personalizzarla.

Ci si trovano dunque accessori e componenti presenti sui modelli ufficiali (caricatori, pacchetti di scatto, freni di bocca, calciature, molte delle quali intercambiabili tra le varie famiglie); e poi una selezione di ottiche e accessori di terze parti, carabine in edizione limitata e soprattutto un servizio di assistenza per le canne.

