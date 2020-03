CZ 457 LRP, la carabina per il tiro a lunga distanza

Da CZ arriva una nuova carabina per il tiro a lunga distanza: .22 LR il calibro.

Flessibile è forse riduttivo: la nuova carabina per il tiro a lunga distanza marchiata CZ permette di regolare altezza del calcio, calciolo e, grazie ai distanziatori, lenght of pull (351-382 millimetri). Il video di presentazione mette in evidenza tutte le caratteristiche della CZ 457 LRP, bolt action con impugnatura a pistola e superficie del calcio decisamente grippante. La canna fluted rotomartellata a freddo, con freno di bocca, misura 525 millimetri (1:16 il passo di rigatura): ciò porta a 1.010 millimetri la lunghezza complessiva.

Come in tutte le 457, l’otturatore (60°) può essere estratto con sicura inserita, senza bisogno di agire sul grilletto. Già, il grilletto: altro nota comune alla famiglia, si possono regolare sia il peso di scatto (8-15 N) sia la corsa (0,5-5 millimetri). Calibro .22 LR, la CZ 457 LRP si completa con slitta Weaver, caricatore da cinque colpi e indicatore di colpo in canna. 3.800 grammi il peso per un prezzo ancora da definire.

