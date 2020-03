Emergenza sanitaria in America, Nra: “Difendiamo secondo emendamento”

L’Nra denuncia le restrizioni sulle armi attivate durante l’emergenza sanitaria in America.

Alcuni politici “stanno strumentalizzando” l’emergenza sanitaria in America per ridurre i diritti garantiti dal secondo emendamento. Come d’abitudine, la presa di posizione dell’Nra non lascia particolare spazio ai sottintesi.

Alcune amministrazioni pubbliche, denuncia l’Nra, negano che le armi siano da catalogare tra i beni essenziali, spingono per tenere chiuse le armerie, ritardano le procedure per il background check e stanno imponendo restrizioni sulla compravendita, soprattutto tra privati.

L’Nra assicura di star vigilando su tutto ciò che accade nel Paese e promette che lavorerà incessantemente per far sì che ognuno possa difendere sé stesso e la propria famiglia “durante questi tempi senza precedenti”. Il canale per le segnalazioni, raggiungibile scrivendo una e-mail a covid19@nrahq.org, serve a potenziare il servizio di controllo.

